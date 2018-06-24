CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NDAN YENİ SEÇİM AÇIKLAMASI

"İstanbul özelinde açılan sandık 8 bin 543. Bize gelen sistemde şu anda Muharrem İnce'nin oyu yüzde 38,26. AKP'nin Cumnhurbaşkanı adayının oyu yüzde 48,3. Meral Akşener'in oyu yüzde 5,6. Demirtaş'ın oyu yüzde 6,61."

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,()

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 21.45 itibarıyla bizim sistemimizde ıslak imzalı tutanak 8 bin 183. YSK'nın resmi açıklaması da 8 bin 263. İstanbul özelinde açılan sandık 8 bin 543. Bize gelen sistemde şu anda Muharrem İnce'nin oyu yüzde 38,26. AKP'nin Cumnhurbaşkanı adayının oyu yüzde 48,3. Meral Akşener'in oyu yüzde 5,6. Demirtaş'ın oyu yüzde 6,61" dedi.

"Seçim görünen o ki ikinci tura kalıyor" diyen ve CHP'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, "Milletvekili seçiminde İstanbul'daki sandıkların yüzde 33'ü açıldı. CHP şu anda yüzde 27,58, İyi Parti yüzde 8,47, AKP yüzde 41,58 ve HDP yüzde 11,92 görülüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması

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