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CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU HAKİM KARŞISINDA (1)
Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,() CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis...
GÜNDEM 06.09.2019, 08:17
Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,()
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.
Görüntü dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun görüntüsü
-İmamoğlu'nun görüntüsü
-Desteğe gelenler
-Genel ve detaylar
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