CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera:İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemlerinin devam ettiği Atatürk Havalimanı’ndaki sandık görevlilerini ziyaret etti.

Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar Gidiş ve Geliş Katı’nda kurulan seçim sandıklarında görevlilerle sohbet eden Kaftancıoğlu, oy kullanan seçmenlere de hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan seçmenlerin bu seçimlerde önemli olduğunu belirten İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,‘ Verilecek her oy 25 Haziran sabahında aydınlık Türkiye yolunda atılacak bir adımdır. Buradan tüm vatandaşlarımıza oy kullanmaları için sandık başına gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Vatandaşlarımız, hangi partiyi desteklerse desteklesinler oylarını kullanmalarını istiyoruz. Kullanacakları her oy CHP olarak sahip çıkılacağı, oyların sandığa girdiği gibi sandıktan çıkarak tescil edileceğinin bilgisini vermek istiyorum. Bu arada İstanbul’da seçmen kağıtlarının adreslere ulaşmadığı bilgisi geliyor. Yasada bunun seçmenlere ulaşması gerektiği halde ne yazık ki muhtarlıklarda duruyor. Seçmenlerimizi bu konuda uyararak kağıtlarını almalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-CHP'li kaftancıoğlu'ndan görüntüler

-Kaftancıoğlu'nun seçim görevlilerini ziyaret etmesi

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