CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.
Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaan ULU/ANKARA, ()
CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, görevinden istifa etti
CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti. Hamzaçebi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği...
07 Şubat 2019 Perşembe 18:01
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