CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİNE SALDIRDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul Maltepe'de CHP Gençlik kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin olayın failleri olduğu iddia edilen 3 kişiden biri gözaltına alındı.

Maltepe Zümrütevler'de CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi M.D.'nin silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasına ilişki yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Üç şüpheliden firari olan iki kişinin ise kimlikleri belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ogrenildi. Olaya karıştığı ileri sürülen firari iki kişinin M.D.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi.