CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan Bakan Soylu'ya tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenaze törenlerine CHP'lilerin katılamayacağına ilişkin sözlerine tepki gösteren CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, "Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa, teröne katılacağız. Ama umarım o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 81 ilde bugün eş zamanlı olarak düzenlenen basın açıklamasını Diyarbakır'da il başkanı Mehmet Sayın yaptı. CHP İl Başkanı Sayın, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu'nun hazırladığı basın açıklamasını okuyarak, "Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinde milleti bölmek peşindeler. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır" dedi.

'ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAYLARIN TEK SORUMLUSU SÜLEYMAN SOYLU VE ONA İMKAN VEREN İKTİDARDIR'



Şehitlerin gelmemesinin en büyük arzuları olduğunu anlatan Sayın, "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki, bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklamalar eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak, şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır"dedi.

Toplantıda bir gazetecinin, Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından bir kaygı yaşıyor musunuz şeklindeki sorusuna ise CHP İl Başkanı Mehmet Sayın, "Süleyman Soylu'ya ve AK Parti'nin bütün il başkanlarına seslenmek istiyorum, umarım o protokollerin olmayacağı günler yaşarız. Ve onların oraya gitmeyeceği günleri yaşarız. Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa, teröne katılacağız. Ama umarım o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız"diye yanıt verdi.

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-Sayın'ın açıklaması

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Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()



