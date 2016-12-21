CHP'DEN RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA TAZİYE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul /

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile il teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, Ankara'da Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bugün Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Saat 14.20 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu'na gelen CHP heyeti burada çelenklerin bulunduğu alana karanfil bıraktı. İl Başkanı Cemal Canpolat ve beraberindekiler, Rus Başkonsolosu Andrey Podelyshev'e taziyede bulundu. Bir süre Başkonsolos ile görüşen Canpolat, daha sonra taziye defterini imzaladı.

"BÜYÜKELÇİYE SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEDİK"

Cemal Canpolat, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun dönem görev yapan Karlov için başsağlığı ziyaretine geldiklerini ifade etti. Yaşanılan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Canpolat, "Ülkemizde büyükelçiyi koruyamadığımız için üzgünüz. Ülke adına özür dilemek gerekiyor. Özür diledik, kendi ülkemizdeki bir büyükelçiye sahip çıkamadığımız için. Özellikle Ortadoğu'da ve son olarak Suriye'de artık barış mesajlarının etkili olmaya başlayacağı bir dönemde bu ölümün gerçekleşmesi, Suriye'de barış istemeyenlerin, barıştan yana olmayanların etkili olduğunu gösteriyor. Son dönemlerde terör olaylarının hızla artığı bir süreçte CHP olarak terör nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin her türlü teröre karşı olduğumuzu ve terörle mücadele edeceğimizi; barışın, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yer alacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

TAZİYE ZİYARETLERİ DEVAM ETTİ

Öte yandan Rusya Başkonsolosluğu'na ziyaretler gün boyu devam etti. Taziyeye gelenler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile çok sayıda ülkenin başkonsolosları yer aldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-CHP heyetinin Rusya Başkonsolosluğu'na gelişi

-Cemal Canpolat'ın karanfil bırakması

-Heyetin içeri girişi

-Canpolat'ın basın açıklaması

-Taziyeye gelen ziyaretçiler

-Konsolosluğa giren araçlar

-Genel ve detaylar