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CHP'den kayıp çocuklar için araştırma önergesi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayıp çocuk vakalarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. CHP'li Gamze Taşcıer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önerge ile kayıp çocuk vakalarını Meclis'in araştırmasını...

CHP'den kayıp çocuklar için araştırma önergesi



CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kayıp çocuk vakalarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.
CHP'li Gamze Taşcıer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önerge ile kayıp çocuk vakalarını Meclis'in araştırmasını talep etti. Taşcıer, Türkiye İstatistik Kurumu adli istatistik verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında Türkiye'de resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısının 104 bin 531 olduğunu söyledi. Taşcıer, "31 bin nüfuslu San Marino, 36 bin 656 nüfuslu Lihtenştayn ve ayrıca 56 bin 810 nüfuslu Grönland Adası'nın da aralarında bulunduğu 16 ülkenin nüfusundan daha fazla çocuk kaybolduğu anlaşılmıştır. 97 bin nüfuslu Ardahan, 82 bin nüfuslu Tunceli ve 80 bin nüfuslu Bayburt'tan daha kalabalık olan kayıp çocukların 59 bin 435'i kız çocuklarından oluşmaktadır. Tablonun vahameti ortadayken Meclis'in buna karşı kayıtsız kalması düşünülemez" dedi.
Taşçıer, önergesinde kayıp çocuk vakalarının detaylarıyla incelenmesini talep etti. 

ANKARA, ()

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