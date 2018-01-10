 CHP'DE CEMAL CANPOLAT YENİDEN BAŞKANLIĞA ADAY

* Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat,

"Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarının yarısının tutuklandığı, kalan yarısının görevden alındığı, halkın seçtiklerinin yönetmediği, atanmışların yönettiği bir yerel yönetimle karşı karşıya olduğumuz bir dönem"

"Bizim belediyelerimize saldırarak, bizim belediyelerimizi hedef göstererek İstanbul'da kendinizin yolsuzluklarını kapatamazsınız; sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz ve sonuna kadar hesabını soracağız"

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, cumartesi günü yapılacak İstanbul 36. Olağan İl Kongresi öncesi kameralar karşısına geçip başkan adaylığını açıkladı. Açıklama sırasında Canpolat'ın bir yanında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir yanında da CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi yer aldı.

Konuşmasına toplantıyı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Cemal Canpolat,

"İstanbul denetimsiz bir şekilde gelişigüzel büyüyor. İstanbul'un sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz. İstanbul'un yeniden kurtuluşu için hazırladığımız program öncelikli 3 ana hedef etrafında toplanıyor: Yoksullukla işsizlikle mücadele, halkla birlikte yerinde kentsel dönüşüm, depreme hazır olan bir İstanbul. 3 başlıkta topladığımız bu hedefler CHP olarak İstanbul'un birincil olarak çözülmesi gereken sorunlarıdır. İstanbul bugün toplumsal ayrışmanın, sınıf çatışmasının en bariz görüldüğü, yaşandığı bir şehir haline geldi. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerinde yaşamayı seçenler ile bir kuru ekmeği bölüşenler İstanbul'daki ekonomik büyümeden farklı şekilde etkilenmeye devam ediyor. Türkiye'nin katma değerinin yüzde 27'sini karşılayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'de en fazla yoksulun yaşadığı kent. İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon kişi yoksul. Türkiye'deki her 4 işsizden 1'i İstanbul'da yaşıyor" dedi.

"İLÇELER ARASINDAKİ SOSYAL VE MEKANSAL UÇURUMLAR KALDIRILMALIDIR"

"Tası tarağı toplayıp taşı toprağı altın diye geldikleri İstanbul'da iş, ülkede barış ve huzur isteyen büyük kitle İstanbul'da" diyen Canpolat, "Mücadelemizin kalbi de İstanbul'un arka yakası diye tarif edilen yoksulluğa mahkum edilen, ötekileştirilen yurttaşlarımızın yaşadığı bu mahallelerde atıyor. Hedefemiz net; İstanbul'un iki yakasını bir araya getireceğiz. Bugün Türkiye'nin İstanbul'un iki yakasını bir araya getirmeye ihtiyaç vardır. İstanbul'un iki yakasının bir araya gelmesi için bu kentin ilçeleri arasında derin sosyal ve mekansal uçurumlar kaldırılmalıdır. İstanbul'un arka mahalleleri kentle bütünleştirilmeli ayağa kaldırılmalıdır. İstanbul'un yeniden yaşanılır bir kent olması iki yakasının bir araya gelebilmesi için kentin çeperleri olan arka yakası ile kentin merkezi olan ön yakasının kentsel bütünleşme içinde harmanlanmasına ihtiyacımız var" dedi.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİ HEDEF GÖSTEREREK KENDİNİZİN YOLSUZLUKLARINI KAPATAMAZSINIZ"

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması konusuna da değinen Cemal Canpolat, "Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarının yarısının tutuklandığı, kalan yarısının görevden alındığı, halkın seçtiklerinin yönetmediği, atanmışların yönettiği bir yerel yönetimle karşı karşıya olduğumuz bir dönem. Yerel yönetimlerde yürüttüğümüz politika, AKP'nin İstanbul'da, başta büyükşehir belediyesi olmak üzere refendumda hayır çıkarmanın bedelini istifa ettirerek, yolsuzlukları bir tarafa iterek onu kaçırmak zorunda kaldılar. Arkasında Esenyurt, arkasında başka bir belediyeler geliyor. Bizim belediyelerimize saldırarak, bizim belediyelerimizi hedef göstererek İstanbul'da kendinizin yolsuzluklarını kapatamazsınız; sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz ve sonuna kadar hesabını soracağız. Nereye giderseniz gidin. Başka bir şey daha söyleceğim; biz İstanbul'da kimsenin yapmadığını yaptık. Genel Başkanımızın İstanbul'da katıldığı yaklaşık 200 tane etkinlik var. Sıfır hatayla yaptığımız etkinlikler bunlar. Bu da yetmiyor 10 bin kişi 20 bin kişi bir araya getirmekten korkanlar, biz Taksim Meydanı'nda bütün sol dünyayla birlikte bütün emek hareketiyle birlikte 1,5 milyon insanı darbelere, darbecilere karşı bir araya getirmiş olduk" ifadesini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ PARTİ İÇİNDE İKTİDAR DEĞİLDİR"

Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz parti içinde iktidar değildir. Parti içindeki arkadaşlarımıza sadece başarılar dileriz. Bizim bir tek hedefimiz vardır;

AKP'nin 94'ten beri yürüttüğü bu yolsuzluk, bu hırsızlık, bu talan düzenini yıkacağız. Yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışını dikeceğiz. Bize güvenen milyonlar var. O milyonlarla beraber sokağa çıktığımız gün Türkiye'yi size dar ederiz. Bunu sizin bilmenizi istiyoruz. Biz artık sokaktayız, sokakta bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Halkımızla bütünleşmiş durumdayız."

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Cemal Canpolat'ın konuşması

-Partililerden detay

-Genel ve detaylar

