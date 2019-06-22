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CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi. Ankara'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikâh törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı...

CHP Ankara milletvekili Kuşoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun oğlu Alihan Kuşoğlu (29), hayatını Buket Kayhan ile birleştirdi.

Ankara'da Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikâh törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer, Abdüllatif Şener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Alihan Kuşoğlu ile Buket Kayhan'ın nikâh şahitliklerini Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Murat Karayalçın yaparken, çiftin nikâhını ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıydı. Nikâhın ardından Başkan Yaşar, evlilik cüzdanını çifte teslim etti. Davetliler, bu mutlu gününde çifti tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Davetlilerden detaylar

-Salondan detaylar

-Nihak töreninden görüntüler

Haber-Kamera:Kaan ULU/ANKARA, ()

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