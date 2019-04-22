CHP Ankara İl Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, "Yapılan sıradan bir saldırı değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.

CHP Ankara İl Teşkilatı, partinin il binası önünde basın toplantısı düzenleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

CHP milletvekilleri, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde grup adına açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Aldıkları yenilginin hezeyanı içerisinde olan vandalların gerçekleştirdikleri bu saldırının amacı ülkemizde oluşan demokratikleşme umudunu kırmaktır" dedi.

'HAİN BİR SALDIRI'

Bu tarz provokatif saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten Güvener, şöyle konuştu:

"Buradan iktidara sesleniyoruz. Bu saldırının kimler tarafından tertiplendiğinin bir an önce saptanmasını istiyoruz. Bir an önce ülkemizdeki iç huzuru kimin bozmak için tertiplediğini açığa çıkartın. Dün ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP genel başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur.’’

'YAPILAN SIRADAN BİR SALDIRI DEĞİLDİR'

Bu hain saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkçı’ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Güvener, şunları söyledi:

"Yapılan sıradan bir saldırı değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavralarda kimler CHP’yi ve CHP’lileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler sayın genel başkanımıza 'idam' tehditlerinde bulunduysa, CHP’lilerin şehir cenazelerine alınmamaları için kimler talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal’in '2 büyük eserimden biridir' dediği Cumhuriyet Halk Partisi’ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır. Aynı emperyalist güçlerin hizmetkarları toplumumuza kin ve nefret tohumu eken bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dilin sahipleri yapılan bu hain saldırıda pay sahipleridir."

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-Açıklamadan detaylar

-Rıfkı Güvener'in açıklaması

Haber-Kamera:Kaan ULU/ANKARA, ()