Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi

Denizli'nin Çal ilçesindeki cezaevinin çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri söndürürken, mahkumlar cezaevinden tahliye edilerek spor salonuna götürüldü.



Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Çal ilçe merkezinde bulanan kapalı cezaevinde çıktı. Çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, cezaevindeki mahkumlar da jandarma tarafından koğuşlarından tahliye edildi. Jandarma araçlarına bindirilen 40 mahkum ilçedeki bir spor salonuna götürüldü. Jandarma ekipleri, spor salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sadece çatıda etkili olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılırken, dumanlardan etkilenen iki mahkuma ambulans içinde tedavi yapıldı.