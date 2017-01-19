- CEZAEVİ FİRARİSİ ÇATIDA YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI , İstanbul

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Poyraz sokak'ta bulunan bir iş merkezinin çatı katından salı günü 00.30 saatlerinde sesler gelmesi üzerine iş merkezinde çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiği zaman çatıda 2 kişinin olduğunu gördü. Çatıya çıkan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri çatı katında yaptıkları aralarda binanın yangın merdivenin kilidinin yeni kırılmış olduğunu fark ederek detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda bir çantada matkap, tornavida, eldiven ve kar maskesi buldu. Yakalanan 2 şüpheli, Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerden Necip A.'nın Silivri Cezaevi'nden firari olduğu ve hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranmasının bulunduğu ortaya çıkarken, Fatih A.'nın hırsızlıklıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Necip A. tutuklanırken, Fatih A. ise adli kontrol talibe ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin çatıdan indirilmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar