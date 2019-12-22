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ÇEVRE BAKANI KURUM ÜMRANİYE'DE GENÇLERLE VOLEYBOL OYNADI
Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere...
GÜNDEM 21.12.2019, 23:25
Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezerek, gençlerle voleybol oynadı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdiği sırada voleybol oynayan gençlere katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte oyuna katılan Bakan Kurum, daha sonra elektrikli aracın direksiyonuna geçerek Millet Bahçesi'ni gezdi.
Görüntü Dökümü:
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-Bakan Kurum'un millet bahçesi ziyareti
-Elektrikli aracın direksiyonuna geçip gezmesi
-Gençlerle voleybol oynaması
21.12.2019 - 19.17 Haber Kodu : 191221196
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