Çeşme halk plajı açıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için başlatılan proje kapsamında, Çeşme Pırlanta Koyu'nda 'Halk Plajı' açıldı. Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi gibi olanakların bulunduğu plaj, ziyaretçilere hesaplı tatil yapma olanağı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu Mevkisi'nde açılan halk plajının ardından, Çeşme’de bulunan Pırlanta Plajı'nı halk plajı standartlarında da hizmete açtı. Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi ile vatandaşa hizmet sunacak olan plajda, aynı zamanda uygun fiyatlı yeme- içme imkanı sunan bir işletme de bulunuyor. 500 kişilik açılış kapasitesiyle hizmet veren plajın, gelecek dönemde bin 500 kişilik kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor. Plajın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve yerel yöneticiler katıldı. Plajı ziyaret ettikten sonra vatandaşların bayramını kutlayarak söze başlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm sezonu yoğun bir şekilde başladı. Tüm kıyılarımızda bir hareketlilik var. Ramazan Bayramı tatilinin de uzun olması sebebiyle Alanya’dan Çeşme’ye kadar tüm kıyılarımızda bir hareketlilik yaşanıyor. Turizm sezonumuzun da ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bodrum ve Çeşme bizler için son derece önemli. Her iki bölgeden de turizm anlamında çok büyük beklentilerimiz var. Bu alanların turizme çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'HALK PLAJLARININ SAYILARINI ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Alpaslan, geçen yıl plajlardaki yüksek fiyatlardan kaynaklı çok sayıda şikayet alındığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl özellikle bayram günlerinde milletimizin yüksek fiyatlı plajlarda tatil yapmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olmuştu. Biz Bakanlık olarak halk plajları açarak vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sözü verdik. Bu vesileyle sabah Bodrum’daki halk plajımızı hizmete açtık. Önümüzdeki yıllar deneme amaçlı kurduğumuz halk plajlarının sayılarını da arttırmayı planlıyoruz. Biz turizmde büyük hedefler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra turizm stratejik sektör ilan edildi. Biz, 2023’de turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle de halkımızın nitelikli uygun fiyatlı hizmet almasını amaçlıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Plajdan genel detay görüntüler

-Nadin Alpaslan’ın konuşması

-Drone plaj görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN, Mehmet CANDAN / İZMİR, () Kamera: DRONE

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