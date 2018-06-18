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 CERRAHPAŞA'NIN MEZUNİYETİNDE "BÖLÜNME" PROTESTOSU

Haber – Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL () İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 2017 -2018 mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde "bölünme" kararı protesto edildi. Lütfü Kırdar Kongre...

 CERRAHPAŞA'NIN MEZUNİYETİNDE "BÖLÜNME" PROTESTOSU

Haber – Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL ()
İstanbul Üniversitesi'nden ayrılan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, 2017 -2018 mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde "bölünme" kararı protesto edildi.
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan mezuniyet töreninde fakültenin Türkçe ve İngilizce bölümlerinde okuyan 430 öğrenci mezun oldu. Yeni mezunlar, kürsüye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geleneğini simgeleyen beyaz karanfillerle çıktı.Sahneye çıkan öğrenciler pankartlarla bölünmeyi protesto etti.  Diplomaların takdiminin ardından sahneye çağrılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, "Cerrahpaşa’ya Dokunma" yazan beyaz tişört ile çıktı. Ar, “Hiçbir gerekçesini almadığımız bir olay bize dışarıdan empoze edilmeye çalışıldı. Önce öğrenci sayıları sorun oldu, sonra gördük ki bu bir sorun değil. Sonra başarı sırası sorun oldu ki o da sorun değil. Şu an ilk 500’ün içerisindeyiz. Yani biz bu gerekçeyi anlamadık" diye konuştu. Yeni mezunlar daha sonra Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şarkısına cep telefonları ışıklarını açarak eşlik etti. 

Görüntü Dökümü
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-Mezunların sahneye gelişi
-Cep telefonları ile tepki
-"Cerrahpaşa'ya dokunma" tişörütnün açılması
-Prof. Dr. Muhlis Cem Ar'ın konuşması
-Bağlılık ve hipokrat yemini
-Mezunların sahnede pankart açması

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