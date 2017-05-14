Çerkesler, sürgünün 153. yılında atalarını andı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Babalı Köyü sahilinde Çerkesler, Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen, büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.



Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı Köyü sahiline ulaşan Çerkezler, olayın 153'üncü yıl dönümünde anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yaklaşık 2 bin Çerkes, dualar etti, ataları anısına denize karanfil bıraktı. Atalarının sahile çıkışını canlandıran Çerkesler, daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüdü. Çerkeslerin Babalı köyüne geldikleri ilk dönemlerde uzun süre kaldıkları ve bugün çöken kum dolan mağara törene katılanlar tarafından ziyaret edildi. Mağarayı ziyaret eden katılımcılar bu sırada duygu dolu anlar yaşadı.



Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Arslankaya duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "153 yıl önce soykırıma uğratıldık, dünyanın her yerine dağıtıldık. Fakat bugün burada hep beraberiz. Hep beraber soykırım ve sürgünde yitirdiğimiz atalarımızı anıyoruz. Hep beraber Çerkes soykırımı ve sürgününü unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızı haykırıyoruz" dedi.