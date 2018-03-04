ÇERKES CENGİZ SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

'Çerkes Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şıklaroğlu savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Evden görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Sosyal medya hesabından paylaşktığı hayvan fotoğraf ve görüntüleri

-Detaylar

04.03.2018 - 14.15 Haber Kodu : 180304074