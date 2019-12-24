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Ceren’in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (3)
HASTANE: AKIL SAĞLIĞI TAM Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu...
GÜNDEM 24.12.2019, 16:39
HASTANE: AKIL SAĞLIĞI TAM
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayıp öldüren Özgür Arduç (35), Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edildi. Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi. 20 Ocak'ta hakim karşısına çıkarılacak olan Arduç, yeniden Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.
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