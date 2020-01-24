banner314

banner325

Son Dakika

Ceren’in babası: Bu acı asla unutulmayacak

ORDU’da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 52’nci gününde anıldı.

GÜNDEM 24.01.2020, 16:31 24.01.2020, 20:06
2
Ceren’in babası: Bu acı asla unutulmayacak

 ORDU’da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 52’nci gününde anıldı. Genç kızın acılı babası Yılmaz Özdemir, “Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok" dedi.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019’da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Ceren Özdemir, ölümünün 52'nci gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde anıldı. Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi’nde bulunan cemevinde, lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, ikramlarda bulunuldu. Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan da anmaya katılarak, ailenin acısını paylaştı.
Anmada konuşan baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, “Gelen misafirlerimiz sağ olsunlar. Cenazeden beri bizi hiç bırakmadılar bugüne kadar. Eş, dost, akrabalarımız, dışarıdan il dışından gelen misafirlerimiz var. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar bize hep destek oldular” diye konuştu.

‘İHMALLER İÇİN ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Baba Özdemir, kızının ölümünde ihmal olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, “Düşünüyorum. Mutlaka bir suçlu var bir yerde. Sadece o suçlu değil yani. O nasıl çıktı dışarı. Onu da bilmiyoruz yani. Ne şekilde ? Kaçmış da olsa burada mutlaka bir sorumlu olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir dava açacağız. Ayrıca bir dava devam edecek. Bu tür vakaların yaşanmaması için belki bir örnek teşkil edecek. Yani bu tür caniler nasıl kaçabiliyor, nasıl müsaade ediyorlar bunlara, bunların sorumluları hakkında da mutlaka bir şeyler olacak” dedi.

#ordu alevi kültür merkezi ve cemevi #ceren özdemir
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3