CENAZELER ATATÜRK HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi.
(CANLI YAYIN)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. (CANLI YAYIN)
14 Mart 2018 Çarşamba 12:27
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi.
(CANLI YAYIN)
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