CENAZELER ADLİ TIP'TA (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Güven USTA / İstanbul
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri saat 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.
Cenazeler Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze araçlarının görüntüsü
-Nakliye uçağının inişi
-Cenaze araçlarının çıkışı
-Ambulansın girişi
-Polisin görüntüsü
-Cenaze araçlarının çıkışı
-Adli Tıp'a araçların girişi
-Detaylar
14.03.2018 - 12.56 - Haber Kodu : 180314097