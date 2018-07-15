Cemaat namazı bitirmeden 31 tane ağacı kesip götürdüler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() - SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki camide cemaat namaz kılarken, 4 kişi bahçedeki 2,5-3 metre uzunluğundaki 31 adet ağacı 12 dakikada kesip götürdü. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay cuma günü akşamı, Serdivan Zaim Güllü Camii'nde meydana geldi. Cami cemaati akşam namazını kılmak için camiye girdiği sırada camini bahçesine kim olduğu bilinmeyen sakallı ve şalvarlı 4 kişi girdi. 4 kişi, cemaat namaza başladığı sırada ellerinde baltalarla bahçedeki sıralı çam ağaçlarını tek tek kesti. Elleri baltalı şahıslar 2,5-3 metre uzunluğundaki 31 ağacı 12 dakikada kesip kucaklayarak caminin önüne çektikleri araca yükledi. 4 kişi cemaat namazı bitirmeden ağaçlarla birlikte kaçarken, vatandaşlar namazdan çıktıklarında gördükleri manzarayla şok oldu.

Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, gerçeği kamera kayıtlarını inceleyince fark ettiklerini belirterek, "Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği olarak caminin kuruluşundan bitimine kadar bahçeleri biz onardık, bu hale getirdik. Olay akşam namazı saatinde cemaat camideyken gerçekleşiyor. Kamera kayıtlarını inceledik ve 12 dakikada 31 adet çam ağacını kesmişler. Namaz saatinde 4 kişi geliyor ve bunlardan 2'si kesiyor, 1'i taşıyor, diğer 1 kişi de ağaçları araca yüklüyor. Bunu yapanlar insan olamaz, bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaşanan durum karşısında şaşırarak tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Tekrar dikeceğiz kesilen ağaçları. Biz onları küçük ektik, 4,5 yılda büyüdüler, sürekli ben onları suluyordum" dedi.

Bunu yapanların cezalandırılmasını istediklerini belirten Cinak, şöyle dedi:

"4,5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını, şimdi bu diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Biz yaşanan durum karşısında şaşırdık. Çünkü Allah'ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce biz çok üzüldük. Emniyete haber verdik. Bu olayı yapanların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz."



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Hırsızlık anı

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