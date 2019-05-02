CEM YILMAZ ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN SAHNEYE ÇIKTI

İSTANBUL

Cem Yılmaz, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı(TEYEV) yararına sahneye çıktı. Geceden elde edilen gelirle 100'ün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursunun karşılandığı belirtildi.

Cem Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen ve biletleri TEYEV yararına satılan gösterisine sanat, cemiyet ve iş dünyasın çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV icra komitesi Başkan yardımcısı Müberra Çalışkan, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili Ahmet Öğütken ve icra komitesi üyesi eşi Selmin Öğütken, Rahmi Koç, Arzu Sabancı, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, Nuri Develi, Ahmet Güneştekin, Aslı ve Cem Öztürk, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan, Esra Oflaz, Emel Ayaydın, Yalçın ve Tunay Ayaydın, Talat Abdik, İpek Ayaydın, Savni ve Berrin Okçu, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Esra Erol ve Ali Özbir, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Gülseren ve Elif Eren, Ekin Mert Daymaz, Miray Daner, Kubilay Aka, Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Anıl Tetik, Yusuf Çim, Esra ve Petek Ertüre, Feryal Gülman, Muharrem Topçu, Adem Demir, Saffet Emre Tonguç, Ozan Şer ile Teyev icra komitesi üyeleri Suzan Toplusoy, Şükran Güzeliş, Bahar Şer ve Berrin Yoleri geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Gecenin organizasyonunu da gerçekleştiren TEYEV Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Atmaca da gösteriyi icra komitesi üyesi Reyhan Kalyoncu ile birlikte izledi.

Gösterinin finalinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan sahneye çıkarak Cem Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Cem Yılmaz, Emniyet teşkilatı ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da 'gülmeye ihtiyacım varmış' dedi.

Cem Yılmaz, geceden elde edilen gelirin çok kıymetli bir yere gitmesinden de mutlu olduğunu belirtti. Geceden elde edilen gelirle 100'ün üzerinde şehit çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursu karşılanmış oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Geceye katılan davetliler

-Gösteriden görüntüler

-Mustafa Çalışkan'ın Cem Yılmaz'a teşekkür plaketi vermesi

-Detaylar

