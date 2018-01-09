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CEM YILMAZ'IN SON FİLMİNİ DE ŞİKAYET ETTİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /   Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'da yer alan bir sanede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.  İstanbul Cumhuriyet...

CEM YILMAZ'IN SON FİLMİNİ DE ŞİKAYET ETTİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /  
Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz'ın son filmi Arif V 216'da yer alan bir sanede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, "Aynı diğer filmlerinde olduğu gibi çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirmektedir" denildi. Dilekçede, bu durumun "planlı ve sistematik olduğunu" iddia eden Kural, soruşturmanın; kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar bürosu tarafından incelemeye alınmasını talep etti. Kural, "Daha önce kendisine yapılan uyarıları, basında yer alan haberleri hiçe sayarak, ısrarcı bir tutumla sinema-terapi metodu uygulayarak büyük ihtimale menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirmektedir" ifadesinde bulundu. Dilekçede, Cem Yılmaz'ın, "Pek Yakında" filminde elinde sigarayla hastaneye girdiğini hatırlatan Kural, son filminde ise elinde sigarayla uçağa bindiğini belirtti. Dilekçede, sigaranın alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını ve zararı konusunda aynı işleve sahip olduğunu dile getiren Kural, "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri özendirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

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