ÇEKMEKÖY'DE ÖĞRENCİ YURDUNA MERMİ İSABET ETMESİNE İLİŞKİN 5 KİŞİ YAKALANDI
İSTANBUL,() Çekmeköy'de bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet etmesi olayıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 5 şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir...
İSTANBUL,()
Çekmeköy'de bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet etmesi olayıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet emesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen yaşı küçük S.Y, K.G, M.D.G. ve Ö.F.G'yi yakaladı. Şüphelilerden S.Y'nin evinde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancanın M.D.G'nin babası Ergün G'ye (40) ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ergün G. de gözaltına alındı. Şüphelilerden K.G ile Ö.F.G'nin çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Silahlı kanunlara muhalefetten hakkında işlem yapılan Ergün G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y ve Ö.F.G. savcılık tarafından K.G. ve M.D.G. de mahkemece serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin öğrenci yurdu önünde ateş ettikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
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