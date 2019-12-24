ÇEKMEKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ YAN YATTI: 1 ÖLÜ 13 YARALI (4)
-Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. -Kazadan yara almadan kurtulan yolcu o anları anlattı. Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL () ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü...
-Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
-Kazadan yara almadan kurtulan yolcu o anları anlattı.
Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ / İSTANBUL () ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı. Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Devrilen otobüsün arasında sıkışan bir kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
"CAMI KIRARAK DIŞARIYA ÇIKTIM"
Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Savaş Koçak kaza anlarını şöyle anlattı:
"Seyir halindeyken birden ön tekerlek düştü galiba. Ondan sonra zaten herkes zıplamaya, sıçramaya başladı. Ben kazayı fark edip kendimi diğer tarafa attım. Önümde oturan teyze zeminle otobüs arasına sıkıştı. Yaralılar yerdeydi. Camı kırarak dışarıya çıktım. Sonra buradan geçen arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrada yaralıları tahliye ettiler." dedi.
Görüntü Dökümü:
-Yaralılardan görüntü
-Devrilen otobüsün görüntüsü
-itfaiye ekiplerinden görüntü
-yaralıların ambulans içerisinden görüntüsü
-polis ekiplerinin görüntüsü
-kazazede ile röp
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