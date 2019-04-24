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ÇEKMEKÖY'DE HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURSİYERLERİ KONSER VERDİ 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL() Çekmeköy Halk Eğitim Müdürlüğü, ev hanımı, emekli ve çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşturulan korusuyla Türk Halk Müziği konseri verdi.  Çekmeköy Halk Eğitim...

ÇEKMEKÖY'DE HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURSİYERLERİ KONSER VERDİ 

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL()
Çekmeköy Halk Eğitim Müdürlüğü, ev hanımı, emekli ve çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşturulan korusuyla Türk Halk Müziği konseri verdi. 
Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Turgut Özal Kültür Merkezi'nde, “Telden Dilden Gönülden" adıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Çeşitli meslek grupların kişiler, emekliler ve ev hanımlarından oluşan koronun verdiği konsere müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü Aşık Veysel'in türküsüyle başladı. Koronun seslendirdiği türkülere salonda bulunanlar da ritim tutarak eşlik etti.
Konserle ilgili bilgi veren Çekmeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kemal Topaloğlu, “Bu konserlerde müzik öğretmenimiz korumuzun şefi Başak Hazer Güraltay'ın büyük payı var. Emeği, disiplinli çalışması var. Korumuzun her kesimden elemanları var. Kursiyerlerimiz onlar bizim. Doktor, avukat, emekli, ev hanımı gibi. Herkesin gönlünü kazanarak Türk Halk Müziğini geleneksel olarak geçmişten günümüze kadar bütün kuşaklarla ve bütün yaş gruplarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konserlerimiz devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan detaylar 
-Konserden detaylar
-Mustafa Kemal Topaloğlu rop
-Genel ve detaylar 


 

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