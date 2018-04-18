ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

Çayeli'nde ormanda örtü yangını

RİZE'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü'nde, sabah ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Çayeli'nde ormanda örtü yangını

RİZE'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Köyü'nde, sabah ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı.

Kaptanpaşa Köyü'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde 2 ayrı noktada yeniden yayıldı. Ormanlık alanda örtü yangını sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314