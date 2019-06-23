Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

  Batman'da kıyısında piknik yaptıkları çaya soğuması için karpuz bırakmak isterken dengesini kaybedip düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak isterken suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak (20) akıntıya kapıldı. Kardeşlerden...

Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

 

Batman'da kıyısında piknik yaptıkları çaya soğuması için karpuz bırakmak isterken dengesini kaybedip düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak isterken suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak (20) akıntıya kapıldı. Kardeşlerden büyüğü olan Burak çevredekiler tarafından kurtarıldı, kaybolan Serhat ve Sinan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, bu sabah kentten geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Güneykent mahallesinde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte piknik yapmak amacıyla motosikletle Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat ise suya atladı. Çayda akıntıya kapılan kardeşlerden büyüğü Burak çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. AFAD ile Tatvan'dan gelen su altı dalgıç polisleri çayda arama çalışması başlattı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü
-----------
Batman Çayı
Olay yeri
Çay kıyısında toplananlar
Arama çalışmaları
İş makinelerinin su yolunu değiştirmesi
Güvenlik görevlilerin önlem alması
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BODYUTU: 255 MB

Habar-Kamera: Arif ARSLAR, Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

================
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328