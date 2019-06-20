Çavuşoğlu, İsfahan’da THY ofisi açtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları’nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
20 Haziran 2019 Perşembe 17:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları’nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
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