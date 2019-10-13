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Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerek Rauf Denktaş'ın, Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım...
GÜNDEM 13.10.2019, 16:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerek
Rauf Denktaş'ın, Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı. Çavuşoğlu, paylaşımını #KıbrısTürküTürkiyeninYanında etiketiyle paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Rauf Denktaş'ın "İki Bayrağım Var" şiirini okuması
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