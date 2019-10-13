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Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz"  diyerek  Rauf Denktaş'ın, Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu  "İki Bayrağım...

GÜNDEM 13.10.2019, 16:35
Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz"  diyerek 
Rauf Denktaş'ın, Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu  "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı. Çavuşoğlu, paylaşımını #KıbrısTürküTürkiyeninYanında etiketiyle paylaştı. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rauf Denktaş'ın "İki Bayrağım Var" şiirini okuması 

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