Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerek



Rauf Denktaş'ın, Türkiye Ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı. Çavuşoğlu, paylaşımını #KıbrısTürküTürkiyeninYanında etiketiyle paylaştı.