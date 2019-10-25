Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaret ve ikili meselelerin yanı sıra kırmızı bültenle aranan ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ele alındı.



Dışişleri Bakanlığından açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaretin yanı sıra kırmızı bültenle aranan ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist ve ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.



Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()