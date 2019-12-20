ÇATALCA'DA BOĞULAN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'DAN ALINDI
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdal ALTINTEPE/İstanbul,() Çatalca Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları...
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Serdal ALTINTEPE/İstanbul,()
Çatalca Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve Mehmet Er'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
- Cenazelerin çıkartılması
- Adli Tıp'tan genel görüntü
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