banner314

banner325

Son Dakika

Çataklı: Ekim'de 175 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail...

GÜNDEM 04.11.2019, 15:10
Çataklı: Ekim'de 175 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde bin 857 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, aralarında, kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 11 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 56'sı ölü, 76'sı sağ-yaralı, 43'ü ise teslim olanlar. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 133'ü PKK/KCK, 36'sı DEAŞ, 6'sı aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 759 şüpheli gözaltına alınmış, 575 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 108 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 214 silah, 57 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 134 el bombası, 2,1 ton patlayıcı ile 37 bin 760 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Kıran operasyonları kapsamında da 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 127 mağara ve sığınağın da imha edildiğini belirterek, çok sayıda silah ele geçirildiğini ifade etti.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI 

Çataklı, sonbahar-kış operasyonları çerçevesinde 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığını, bunların 3’ünün büyük, 43’ünün orta çaplı olmak üzere toplam 987'sinin operasyon icra edildiğini anımsatarak "141 terörist etkisiz hale getirildi. 118 sığınak, depo, barınak imha edildi. 139 uzun namlulu, 26 roketatar/havan/lav, 68 tabanca/tüfek, 62 adet mayın/EYP, 147 adet el bombası, 2,2 ton patlayıcı, 533 adet dolu tüp, 882 adet fünye, 39 bin mühimmat,  20,2 ton gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 13 bin 154 operasyonda bin 196 kişinin tutuklandığını kaydederek 12 ton 853  kilo esrar, 981 kilo eroin, 9 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti. İsmail Çataklı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 976 operasyonda 29 kişinin tutuklandığını bildirerek 572 bin 854 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 18 bin 775 paket kaçak sigara ele geçirildiğini söyledi. 

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 366 BİN 186

Çataklı, düzensiz göçle mücadelede  58 bin 94 düzensiz göçmek yakalandığını 971 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi. Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 366 bin 186 olduğunu, bugün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğuna dikkati çekti. 

CHP'NİN ÇUBUK RAPORUNA KARŞILIK 53 SAYFALIK RAPOR

İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan olaya ilişkin CHP'nin hazırladığı raporda gerçeklerle bağdaşmayan iddialar yer aldığını savunarak "CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan yanlışları düzeltmek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık. Bu rapor sonrasında CHP'nin yanlışlarını düzelteceğini umuyoruz. Rapor kamuoyuna açık, oradan alabilirler" dedi. 

'287 DEAŞ'LI YAKALANDI'

İsmail Çataklı, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin sayısı ve uyruğuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Şu ana kadar 287 DEAŞ'lı yakalandı. Bunlardan 45'i Türk, 242'i ise yabancı ülkelerden. Yakalananlarda 19 farklı uyruk görüyoruz. Adli süreç ve rehabilitasyon devam ediliyor. Yabancı uyruklu olanlar güvenliği sağlanmış bölgede. Mülakatlarını müteakip ilgili ülkeler bilgilendiriliyor. Bazen beyanlarla gerçekler arasında farklılıklar oluyor. Kesinleşince ülkelerine haber veriliyor. Herkes kendi ülkesine gidecek. DEAŞ'la ülkemiz kadar mücadele eden ikinci bir ülke yok. Bin 106 DEAŞ operasyonunda 2 bin 553'ü  gözaltına alınmış, bunların 784'ü tutuklanmış."

'2 HOLLANDALI İLE İLGİLİ GİRİŞ YASAĞI VAR'

İsmail Çataklı, Hollandalı 2 kadın DEAŞ'lı ile ilgili ise "76 bin 818 kişiye 'terörist savaşçı' olması ihtimaliyle ülkemize giriş yasağı koyduk. 2 Hollandalı ile ilgili giriş yasağı var gözüküyor. Bu 2 kişi özelinde detaylı bir araştırma soruşturma devam ediyor, sonucunda aydınlığa kavuşturmuş olacağız." dedi.

Çataklı, Türkiye'nin 646 teröristin kırmızı bültenle aranması talebinin İnterpol tarafından reddedildiğini bildirerek "Bunlardan 531'i FETÖ, 115' PKK- KCK'lı. DEAŞ'la ilgili 66 kırmızı bülten talebimiz oldu ve tamamı kabul edildi. Bu da İnterpolün terör örgütleri arasında ayrım yaptığını gösteriyor. 784 PKK- KCK örgütü üyesi kırmızı bültenle hali hazırda aranıyor. Bugünleri not ediyoruz. Kimlerin yanımızda yer aldığını görüyoruz" dedi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ 

Nursima ÖZONUR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5