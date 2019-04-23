CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız. İstanbul
23 Nisan 2019 Salı 14:34
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'de afet acil durum merkezinde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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