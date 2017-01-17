CANLI YAYIN DUYURUSU

: Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mahmut Ava memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız
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: Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mahmut Ava memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız
17 Ocak 2017 Salı 14:19
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