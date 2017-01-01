İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU
Abonelerin dikkatine:
Ortaköy'deki terör saldırısının yaşandığı kulübün bulunduğu sokakatan ve anadolu yakasından dönüşümlü olarak 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ.
İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU Abonelerin dikkatine: Ortaköy'deki terör saldırısının yaşandığı kulübün bulunduğu sokakatan ve anadolu yakasından dönüşümlü olarak 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ.
01 Ocak 2017 Pazar 08:54
İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU
Abonelerin dikkatine:
Ortaköy'deki terör saldırısının yaşandığı kulübün bulunduğu sokakatan ve anadolu yakasından dönüşümlü olarak 3G İLE CANLI YAYINDAYIZ.
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