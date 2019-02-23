CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenliyor. Toplantıyı canlı olarak yayınlamaktayız.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenliyor. Toplantıyı canlı olarak yayınlamaktayız. İstanbul...
23 Şubat 2019 Cumartesi 14:52
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenliyor. Toplantıyı canlı olarak yayınlamaktayız.
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