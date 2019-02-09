canlı yayın duyurusu

Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız
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Kartal'da çöken binada ölen Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik'te cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız
09 Şubat 2019 Cumartesi 14:11
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