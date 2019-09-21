CANLI YAYIN DUYURUSU



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması törenine katılıyor. Canlı yayındayız

