Çankırı'da 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.