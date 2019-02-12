ÇANKIRI 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

ÇANKIRI’da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı’da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14’te merkez üssü Çankırı’nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı’da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı’nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.



ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK



Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23’te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

VALİLİKTEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.3, 4.9, 4.0 ve 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır."

Deprem, Ankara'da ubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.