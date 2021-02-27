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Canan Kaftancıoğlu: Kısa süre içinde tutuklanacağımı düşünüyorum…

Time dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak bir portre haber hazırladı. Haberde, Kaftancıoğlu'nun "Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım" ifadesi de yer aldı.

GÜNDEM 27.02.2021, 00:00 Murat Aydın
Canan Kaftancıoğlu: Kısa süre içinde tutuklanacağımı düşünüyorum…

Time dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yayınladığı haberde, Kaftancıoğlu'nun "Tutuklanırsam cezaevinden daha güçlü çıkacağım" ifadesine yer verdi. 

TIME dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir portre haber hazırladı. Joseph Hincks imzalı haber için dergiye değerlendirmelerde bulunan Kaftancıoğlu, kendine açılan davadan kısa süre içinde tutuklanacağını düşündüğünü söyledi.

Cezaevine girmesi durumunda ‘daha güçlü çıkacağını’ söyleyen Kaftancıoğlu, bu süreyi yeni bir dil öğrenerek veya serbest kaldığında yeni bir üniversite diploması almak için çalışarak geçireceğini ifade etti.

T24’ün aktardığına göre bir arkadaşının evinde soruları cevaplayan Kaftancıoğlu, “Tek adama karşı en güçlü panzehirin birçok kadının organize olması olduğunu biliyorum” dedi.

Portrede “Partisindeki eski nizama karşı çıkmaktan veya ülkesinde ötekileştirilen insanların yanında durmaktan korkmayan solcu bir kadın” ifadesiyle, Kaftancıoğlu’nun Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni şeyleri temsil ettiği belirtildi.

​Hincks, Kaftancıoğlu’nun 2019’da CHP’nin İstanbul’da AK Parti’ye karşı elde ettiği zaferin mühendisliğinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Time, Kaftancıoğlu’nun Erdoğan gibi mütevazı bir aileden geldiğini yazarken, Suzuki GSX R600 model motosikletini siyasete girerken sattığını hatırlatarak, “Buna karşılık onun destekçileri ona halen 1999 yapımı Matrix filmindeki deri ceket giyen hacker Trinity demeyi sürdürüyor. Bu isim aynı zamanda marjinalleşmiş kitlenin feminist koruyucusu olduğu için de öneme sahip” yorumunu yaptı.

#time #TimeDergisi #CananKaftancıoğlu #CHPİlBaşkanı #Kaftancıoglu
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