ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİ YİNE SALLANDI - (EK) GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bugün saat 11.55'te meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayvacık'ın Gülpınar Köyü'ndeki marketin kamerasına yansıyan o görüntülerde; sarsıntı alında rafların sallandığı görüldü. Paspas yapan market sahibinin annesinin dışarı çıktığı görüldü. Marketin ön tarafındaki caddeyi gösteren kamerada ise panikle soğa çıkıp yol kenarında toplanan vatandaşlar görüldü. Bir diğer marketin güvenlik kamerasında, 2 müşterinin depremi hissedince korkuyla dışarı çıktığı gözlendi. Görüntü Dökümü ------------------- -Güvenlik kamerası görüntüleri - Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / AYVACIK, (Çanakkale), () =======================================================