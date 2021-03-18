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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü; Ne Mutlu Türküm Diyene

Andımızın yargı kararıyla okunmasının yasaklandığı günden 2 gün sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Türk Milletinin dünya tarihine yazdığı bu özel gün tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Ne Mutlu Türküm Diyene...

GÜNDEM 18.03.2021, 11:34 18.03.2021, 12:04 Murat Aydın
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü; Ne Mutlu Türküm Diyene

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Andımızın yargı kararıyla okunmasının yasaklandığı günden 2 gün sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Türk Milletinin dünya tarihine yazdığı bu özel gün tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.  Ne Mutlu Türküm Diyene...

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yılında, fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Türk tarihindeki en önemli muharebelerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda, Türk askerlerinin kahramanca mücadelesi bundan tam 106 yıl önce büyük bir zaferle sonuçlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bu şanlı zaferle birlikte vatanı müdafaa ederken şehit düşen askerler minnetle anılıyor.

18 Mart 1915 tarihinde Mehmetçik, düşman donanmasını bozguna uğrattı.

Tarihe altın harflerle geçen zafere imza atan Atatürk ve askerleri, tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diye haykırdı.

Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin tarihe altın harflerle kazıdığı 18 Mart Şehitler Günü'nün bugün 106. yıl dönümü olması nedeniyle bu zafer, yurdun dört bir yanında coşku ile kutlanacak.

27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edildi.

İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek istedi.

İlk hedef olarak Çanakkale Boğazı seçildi ve 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.

18 Mart 1915 tarihinde ise en güçlü saldırı yapıldı.

Bu saldırılara karşı Osmanlı ordusunun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar sayesinde düşman donanması ağır kayıplar yaşadı.

İtilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratılarak, deniz saldırısından vazgeçmek zorunda bırakıldı.

25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam eden İtilaf Devletleri, Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadı.

Türk tarihinde destan olarak nitelendirilen Çanakkale Savaşı'nda, güçlü bir donanmaya sahip olan İtilaf Devletleri'ne karşı daha zayıf bir ordu ile çok büyük bir zafer elde edildi.

Çanakkale, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephe olarak kayıtlara geçti.

Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele, Türk tarihiyle birlikte bütün dünya tarihinin akışını etkiledi.

Bu cephede alınan galibiyet, Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne serdi.

Bu zaferle birlikte, yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı.

Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı. Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağlanmış oldu.

#Çanakkale Geçilmez #18MartÇanakkaleZaferi #18Mart #ÇanakkaleZaferi
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