Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını vurdu, okullar tatil edildi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına yüzünden iptal edildi. Boğaz hattında ise Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kentin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.



Kuzey Ege'de saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan poyraz fırtınası yüzünden, Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Gün içinde Geyikli'den Bozcaada'ya Kabatepe'den ise yapılacak olan tüm tarifeli seferleri, fırtına engeline takıldı. Gestaş Dezi Ulaşım A.Ş. yetkilileri, boğazda da etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerini 08.30 itibariyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlarda seferlerin ise şuan için normal olarak devam ettiği bildirildi.

DEV DALGALAR KIYILARI ADETA DÖVDÜ

Fırtınanın yarattığı dev dalgalar, kordon boyundaki rıhtımı adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaşırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar soğuk havaya ve dev dalgalara rağmen bu anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kordon boyunun müdavimleri martılara poşetlerle ekmek getirip bu zor kış koşullarında onları unutmadı. Martılar kordon da yere bıraktıkları yiyecekleri alabilmek için rıhtıma vuran dev dalgalarla adeta boğuştu.

OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale kent merkezi hariç rakımı yüksek ve iç kesimde kalan Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık, Biga ilçelerinde gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oldu. Yenice ve Çan'da ilk ve orta dereceli okullar, Ayvacık ve Bayramiç'te taşımalı eğitimden faydalanan okullar, Biga'da ise iç kesimde kalan bazı köylerdeki okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

(Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)