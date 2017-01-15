Çanakkale() ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğündeki deprem belirlendi. Sarsıntının 5,17 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale() ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 01.38'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında...
15 Ocak 2017 Pazar 02:30
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