Can Gürzap yoğun bakımdan çıkarılacak (2)

Sakarya Valisi, beraberindeki heyetle kazada yaralanan sinema oyuncusu Can Güzarp'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu,"Kaza sonrası hayati riski vardı, kafatasında kırıklar oluştu. Şu anda durumu iyi morali düzgün, inşallah en yakın sürede taburcu olur" dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, kazada yaralanan ünlü sinema oyuncusu Can Güzarp'ı hastanede ziyaret etti. Heyet, usta ismin tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SEAH) Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne geldi. Kaza sonrası yüz kemiğinde ve kafatasında kırıkların olduğu öğrenilen Güzarp'ın müşahede altında olduğu odaya giren Vali Balkanlıoğlu ve beraberindeki heyet, durumla ilgili bilgi aldı. Bilinci yerinde olan Gürzap'la sohbet eden protokol üyeleri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'KAFASINDA KIRIKLAR OLUŞTU AMA DURUMU İYİ'

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, ünlü oyuncunun kaza sonrası kafatasında kırıklar oluştuğunu ancak şu anda durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ünlü sanatçımız, sinema sanatçımız, Can Gürzap beyfendi Sapanca'da yolda karşıdan karşıya geçmek isterken bir motosikletçinin çarpması neticesinde ağır denebilecek şekilde yaralandı. Acilen sağlık ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Hastaneye yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatasında kırıklar vardı, zamanında müdahaleyle uzman ekiplerimiz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi çok güçlüdür bu anlamda, uzman ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı gözüküyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur biz de değerli mesai arkadaşlarımızla ve beraber İl Emniyet Müdürümüz, komutanımız ve sağlık müdürümüzle beraber kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sağlığı gayet iyi, morali düzgün, inşallah en kısa sürede sağ saglim taburcu olur. Kaza ve yaralanma baya ciddi hayati risk vardı. Çok şükür onları atlattı. Geçmiş olsun diyoruz" dedi.



